Patrice FAGES

En 27 ans, l’entreprise Groupe Fages s'est spécialisée dans l'aménagement durable des espaces de vie à la Réunion et s'est développée dans quatre domaines d'activité :

• le paysage et le génie végétal en milieu tropical

• la culture de plantes endémiques et indigènes

• l'expertise en terrains multisports et jeux extérieurs

• la vente de produits de jardinage et de l'animal de compagnie



L’entreprise emploie aujourd’hui 78 personnes en CDI, les différentes expertises de notre groupe sont réparties dans des structures gérées par des équipes dédiées. Chacune est à la fois indépendante et complémentaire, ce qui nous permet de répondre à l'ensemble des besoins en matière d'aménagement du territoire.



Depuis sa création, sept structures aux activités complémentaires se sont donc développées pour s'adapter aux besoins du marché réunionnais et de l'Océan Indien.



A la Réunion, 5 sociétés sont présentes :



• 1989 : SAPEF PAYSAGE, expert dans l'aménagement durable de l'environnement

• 1996 : PEPINIERE DU THEATRE, producteur de plantes ornementales, endémiques et de gazon en plaques, sur 20 hectares.

• 2001 : EQUILIBRE, créateur d'espaces de jeux et de terrains multisports intergénérationnels.

• 2001 : JARDINERIE DU THEATRE, commerce de produits de jardins et d'animalerie pour le particulier.

• 2011 : VOTRE JARDIN, conception et réalisation de jardins clés en mains pour particuliers et entreprises privées.



A l'export : 2 sociétés exportent aujourd'hui notre savoir-faire et nos solutions techniques environnementales sur Mayotte et l'île Maurice :



• 2011 : EQUILIBRE ENVIRONNEMENT MAYOTTE

• 2015 : FAGES MAURITIUS



Afin d'asseoir son développement et sa compétitivité, le Groupe a décidé en 2016 de se réorganiser en 3 Pôles et la holding Groupe FAGES :



• Le Pôle Aménagement, englobe l'ensemble des activités chantiers du groupe, à la Réunion et sur l'Océan Indien. Il a pour finalité de développer ses activités dans le cadre de marchés publics et privés en proposant des solutions à haute valeur environnementale.



• Le Pôle Production, qui s'étend sur près de 20 hectares, produit et commercialise une large gamme de plantes et de gazon en plaque de qualité, dans un programme de bonnes pratiques basé sur le respect de l'environnement et de la terre.



• Le Pôle Commerce, dédié aux particuliers, commercialise des produits de jardinage et de l'animal de compagnie.



La HOLDING assure les "services transversaux" indispensables au bon fonctionnement des 3 pôles : Finance et Comptabilité, Communication, Ressources Humaines, Recherche et Développement, Logistique, Mécanique.



