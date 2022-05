Patrice FONTENEAU

Mes 20 années d’expérience dans l’industrie du meuble, de l’agencement et du nautisme m’ont permis d’acquérir de multiples compétences.

J’ai développé des expertises en : management, gestion de production, planification, bureaux d’études et méthodes, qualité, sécurité, amélioration continue, achats et maintenance.



J’investi le management de proximité : je suis très attaché aux conditions de travail et au bien- être des salariés ainsi qu’à la sécurité au travail. Ces deux points sont essentiels pour atteindre de bonnes performances.

De plus, mon engagement au quotidien dans une démarche d’amélioration continue, ma volonté constante de progresser en qualité, et mon expérience en gestion de production, sont autant d’atouts déterminants pour améliorer les performances de l’entreprise, ce qui lui permettra de répondre positivement aux demandes de ses clients.



Mes compétences :

Sécurité au travail

Gestion de la production

Amélioration continue

Lean

Kaizen

Optimisation des process

Qualité

Maintenance

Achats

Conception de produit

Ébénisterie

Mobilier

Calcul de coûts

Bois

Management