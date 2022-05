Patrice GAVAND

Ex Sous-officier dans l'armée de terre et de spécialité informatique, j’ai occupé pendant plus de 10 ans différents postes dans lesquels j’ai eu l’occasion de gérer et d’administrer des systèmes d’information au sein de plusieurs organismes de taille et de structure différentes (mutations ou missions à l’étranger au sein d’organismes interarmées). Cela nécessite une capacité d’adaptation sur des infrastructures hétéroclites. J’ai, durant cette période, développé l’esprit d’équipe, la réactivité et le reporting.

J’ai eu également, grâce à ma formation de Sous-officier et lors de mon dernier poste, une expérience managériale en encadrant une équipe de 5 techniciens help desk.

Malheureusement, la restructuration de la filière informatique en cours, au sein des armées, n’offrait plus de réelles perspectives d'évolution au sein du ministère de la défense. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté l’institution fin février 2011.

J’ai accepté d'intégrer début mars 2011 une PME spécialisée dans le négoce en vin, au sein de laquelle j'occupe actuellement le poste de technicien informatique.

Rigoureux, volontaire, j’ai l’esprit de service, je suis à l’écoute des utilisateurs, j’essaye d’anticiper les besoins et suis force de proposition.



http://pgavand.cv.fm/fr/



Mes compétences :



- Administration :

• Windows Server 2003 (Maitrise), Windows Server 2008 (Connaissances)

o Domaine Active directory, stratégie de sécurité (GPO), autorisations d’accès aux ressources

o Serveur de fichier (DFS), d’impression et de messagerie Exchange 2003 - Serveur antivirus

(Officescan), WSUS (Windows Server Update Services) et serveur RIS (Ghostcast)

• Windows XP, 7 (Maitrise)

• VNC, Vmware, Citrix, configuration PABX Alcatel 4400

• LINUX (Mandriva v10, Red hat, suse v10)

o Serveur Proxy authentifiant et sécurisé (Alcazar) pour un réseau de consultation Internet - Serveur

FTP, web (Apache) et Trackeur – base de connaissances (Egroupware)

• UNIX (AIX)

o Serveur métier (budget, finance, trésorerie et gestion de personnels) avec base de données Oracle v8

• Réseau local (Ethernet en RJ 45 ou fibre optique)

o Brassage – Configuration Switch de niveau 2 et 3 ou routeur (VLAN, Spanning tree, Trunking)

- Analyse :

• Langage SQL, C, VB script, WSH avec WMI sur l’ensemble de la gamme Windows et Windows, Shell

Unix, déploiement logiciel ou driver (Auto it)

• Support logiciel (budget, finance, trésorerie et gestion de personnels) niveau 2 - Bases de données Oracle

v8, Access (2003) et Mysql avec gestion des incidents (SQL) en liaison avec les cellules de

développement

• Support hardware et software niveau 1 et 2 – Intervention à distance (Dameware)

- Gestion :

• Parc informatique (Qualiparc), achat, upgrade, renouvellement avec suivi d’un budget (10000 €)

• Rédaction de procédures et supervision du renseignement de la base de connaissances



