Patrice GROSJEAN

Actuellement consultant indépendant, je suis en mission sur la création d'une base école destinées à former les agents de l'Enseigne à leurs nouveaux outils informatiques ; ainsi que sur le développement de nouveaux outils à déployer en bureaux de poste.



Présent auprès de la Direction de l'Enseigne La Poste (DGELP), je suis intervenu au cours des 3 dernières années sur des problématiques de conduite du changement autour de la mise en place d'outils informatiques au sein des bureaux de poste et des fonctions support : coordination, formation, communication, support utilisateurs...



En parallèle, j 'achève une formation au CNAM, dans le cadre du Master Développement durable et Qualité globale (MQD)



Auparavant, j'ai principalement mené des missions dans le domaine de la gestion du risque opérationnel (cartographie des risques, évaluation du dispositif de maîtrise des risques, mise en œuvre de PCA), pendant 6 ans au sein du cabinet Aedian Consulting.



J'ai également vécu des expériences de pilotage de projets transverses et de maîtrise d'ouvrage (analyse fonctionnelle, recette, l’accompagnement du changement) durant 7 ans.



Les domaines d'activités dans lesquels je suis intervenu depuis 18 ans couvrent la banque, l'assurance et les titres ; ainsi que le secteur public.



Mes compétences :

Qualité