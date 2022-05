Patrice KUCHARZ

Je développe une nouvelle structure qui met Art,culture, sciences humaines au service de l'accompagnement du changement en entreprise;

J'ai enseignė parallèlement l'histoire (prof certifié) l'histoire de l'art ,ainsi que la Créativité et le développement personnel en Ecole Supérieure d'Ingénieurs.



Créateur de la méthode A.R.P.I.C. (Atelier de Réalisation des Projets Individuels et Collectifs)



Auteur de "l'Institut de Beauté du 3eme millénaire" (nouvelles esthétiques)



Expertise internationale / Stratégie et formation dans les "métiers de la Beauté"



Mes compétences :

Expertise internationale secteur coiffure et esth

Conseil en management

CEGOS expert senior métiers de la Beauté