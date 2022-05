Patrice Lambert

Après avoir travaillé dans tous les recoins d'un service de pédopsychiatrie (Angers) pendant une dizaine d'années, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un tour de France des structures psycho-médico-sociales grâce à l'INFIPP (http://www.infipp.com ) , et de comprendre au cours de visites répétées dans les DOM-TOM la nécessité de concevoir, pour les institutions, des outils sur mesure dédouanés des logiques et agencements-prêts-à-penser. Les territoires, aussi vastes qu'ils sont projetés,sont toujours à l'échelle du cartographe qui les pense. Troués, bordés, en mouvement ou, bipolaires, archipeliques, chapeliques... ils sont chaque fois truffés de trouvailles à formes inattendues ...

Pratiquant la psychanalyse, je poursuis des recherches sur les formes contemporaines de l’aliénation Soignant/Soigné et m’intéresse à la singularité créative de la construction du symptôme. A ce titre je collabore avec d’autres scènes (Architectes, chorégraphes, metteurs en scène…) et interviens dans leurs écoles. Aujourd'hui 5/09/2104 j'ai remis les clés et quitté l'université après dix huit années de collaborations, pour les memes raisons que celles qui m'ont amené à quitter l'hôpital il y a dix ans.



Passionné par la dimension nosocomiale des aménagements thérapeutiques, je me rends là d'où les questions me sont adressées, et propose maintenant tout logiquement d'intervenir à plusieurs. Nous accompagnons les équipes pluridisciplinaires des institutions du champ psycho-médico-social sous des prétextes de supervision, d'analyse des pratiques, de formations à tous les niveaux de leurs organisations.



ACTUALITE:

LES RENDEZ-FOUS DU ROI Re-né

PAR ICI LA SOTIE (1)





L’administration de notre pays était depuis quelques années anxieuse et comptait pour soulager l’angoisse, les minutes, les centimes et les fraudes.



Elle est devenue folle et agressive ce qui relativise toute idée de folie et en modifie les critères.



A l’heure où la médicalisation de l’accueil des anormés qui ne sont pas des ânes hors mots s’est laissée manger par les mécanismes d’une bureaucratie comptable, publicitaire, marchande et irresponsable, j’appelle tous les cliniciens qu’ils soient clowns, psychanalystes, couturiers, universitaires, épiciers, coiffeurs, habitants, endettés, directeurs, patients, administrés, dessinateurs, retraités, médecins, aidants ou artistes à soutenir les quivoques et les Majuscules et à convoquer les fondamentaux dans le cadre des Rendez Fous du Roi Re-né.



Mathurin, Triboulet, le Roi René... proposent d’investir la commune de Saint Mathurin sur Loire pour y déployer une performance à la taille de l’époque et interroger ce qu’accueillir la folie qui est en chacun et dans son groupe veut dire. Le village sera considéré Capitale universelle des fous, des bouffons et des clowns du 20 au 28 Juin 2015. (2)



Il est urgent que vous proposiez sous la forme qui vous convient une contribution à ces Rendez-Fous pour lutter contre, ou mettre en abime, l’administration folle du lien social.

Entreprise en complicité avec l'acteur-metteur en scène Laurent Schuh, cette aventure sera orchestrée par Les Arts et Mouvants dont il est le directeur artistique et à qui je confie le soin d’organiser ce moment à partir des propositions qui seront faites.(3)



Du 20 au 28 juin 2015, 9 jours de temps fous à vivre des bords de Loire au bord du monde. Un flux festif de rencontres, expériences et découvertes dans un village habité de performances, projections, festins, débats, lectures, installations, concerts, impromptus, cabarets, gestes participatifs et créations interactives où petits et grands conjugueront leurs talents fous au temps présent des Rendez-Fous du Roi Re-né !



Patrice Lambert

Psychanalyste

Fevrier 2015





(1)Une sotie est une satire jouée par des sots qui supposent que la société toute entière est composée de fous.



(2)Saint-Mathurin est un prêtre qui vécut au IIIème siècle de l'ère chrétienne. Il est le Saint Patron des clowns, des bouffons et des fous.



(3)Des Rendez-Fous citoyens convoqués par un appel à participation déjà en ligne sur http://www.lelieudit.net/ #!les-temps-fous/c81f et http://www.lesartsetmouvants.com/actions/evenements-d-ensembles/les-rendez-fous-du-roi-re-ne/170-les-rendez-fous-du-roi-rene.html



Contact :

Le Lieu dit : Patrice Lambert 06 31 68 60 28 - secretariatdulieudit@gmail.com

Les Arts et Mouvants : Direction artistique Laurent Schuh 06 60 88 53 05

Coordination générale Litana Soledad 06 20 38 54 72 artistique@lesartsetmouvants.com -Array



