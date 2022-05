Patrice LARRIEU Consultant-Gérant du Cabinet ACTIDEVpme

1, Allée du Clos de la Tuilerie, 31470 Saint-Lys –

Tél : 05 62 20 18 08 & 06 60 74 21 76

E-mail : patlarrieu@wanadoo.fr

Né le 09 Juillet 1950 à Versailles (78000) – Marié, 4 enfants dont 1 à charge



Formation Initiale :

- 1968 Bac Technique

- 1970 BTS d’Electromécanique.

- 1971/1972 Formation de Comptable d’Entreprise (Diplôme AFPA/Niveau III)

- 1972/1974 BP puis certificats Comptable et Economique du DECS en cycle intensif au Conservatoire National des Arts et Métiers de PARIS (CNAM).



Formation Continue :

-1978, 1979 et 1980 Formation en cycle long à l’Institut Supérieur des Sciences Eco. et Commerciales (ISSEC),Institut de formation permanente rattaché à l’ESSEC.

Diplômé ISSEC en Gestion et Analyse Financière en 1980.(Niveau II)



-2004 DFSSU (Diplôme de Formation Supérieure Spécialisée Universitaire) de Conseil d’Entreprise dans le cadre du Département Formation Permanente de l’Université Paris 8 à Saint-Denis, et dont la formation s’est déroulée sur 10 mois, et le stage d’application réalisé à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Toulouse. Diplôme DFSSU(Niveau I)obtenu avec mention Très Bien.





Parcours Professionnel :

- de 01/2005 à ce jour: Cabinet ACTIDEVpme, activité de Conseil en gestion et développement d’entreprise.

Poste occupé : Gérant et Consultant

- de 01/1995 à 02/2003 : Groupement GITEM (600 adhérents, 530 M€ de CA, 2700 salariés)

Poste occupé : Directeur Général d’Enseigne

- de 01/1986 à 12/1994 : Cabinet ACTIFI SA, activité de Conseil en gestion et financement d’entreprise.

Poste occupé : PDG et Consultant

- de 01/1975 à 12/1985 : Groupe COLLAERT SA, manufacture d’accessoires d’habillement et maroquinerie.

Postes occupés : Directeur Général Adjoint Groupe (1983 à 1985)

Directeur Administratif, Financier et du Personnel (1980 à 1982)

Directeur Administratif (en 1979)

Chef comptable (1975 à 1978)



Activité associative :

- Vice-Président du Syndicat Professionnel des Métiers du Conseil en Midi-Pyrénées (SCIBER) depuis 07/2006,

- Représentant du SCIBER dans IdéeMiP : Intersyndicale des Métiers du Conseil en Région regroupant 3 syndicats prof.,

- Vice-Président du Club Services aux Entreprises depuis sa création,

- Membre du Comité d’agrément des prêts d’honneur dans Haute-Garonne Initiative (CCIT) depuis 09/2005,

- Membre de la commission d’agrément des projets dans Entreprendre en Hte-Garonne Innovation (CCIT) depuis sa création,

- Membre de la commission Animation du Club des Entreprises du Muretain depuis 01/2007, Vice-Pt en 12/2007.