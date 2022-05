Patrice LE GUILLY

Mon métier est la direction de système d’information métier, j’étudie et je pilote la mise en place et l’évolution d’applications stratégiques dans un schéma multi-établissement.



A travers de Renault, Belambra et ma propre entreprise j’ai développé mon sens de l’écoute des utilisateurs pour répondre à leurs besoins fonctionnels et anticiper leurs besoins futurs, afin de proposer et mettre en place les solutions informatiques et organisationnelles adaptées.



Garant de la disponibilité du système d’information, je veille à la qualité de conception des composants matériels et logiciels, à la réactivité des services de maintenance et à l’efficacité du support utilisateur.



Convaincu que les nouvelles technologies sont un levier incontournable pour relever les enjeux business, je souhaite proposer, mettre en place et maintenir des solutions pertinentes et fiables, qui offrent au plus tôt l’accès aux innovations technologies permettant de maximiser la compétitivité de l’entreprise.



Mes compétences :

Avant vente

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Direction opérationnelle de système d’information

Technologies mobiles

Expertise métier Tourisme et Hôtellerie

Direction de projets complexes