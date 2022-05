LIEN LINKEDIN : http://www.linkedin.com/pub/patrice-liebermann/b/987/3



Parfaite maitrise de la commercialisation d'un point d'intéret touristique, hôtel, Tour Opérateur, resort, Parc d'attraction

Mes expertises ont été acquises au contact d'une grande entreprise de dimension internationale, leader en Europe ou j'ai appris une méthodologie de réflexion et de pratiques marketing et commerciales, appuyée ensuite au sein d'une entreprise de taille plus réduite, où j'ai développé une dimension très opérationnelle et polyvalente

Je suis à même d'accompagner des entreprises cherchant à professionnaliser leurs équipes et leurs process, dans un esprit de renouveau dans la volonté de faire croître leur CA.







Mes compétences :

Marketing opérationnel

Professionalisation des équipes

Key account management

Management d'équipes

Déloppement commercial B to C et B to B

Pilotage de projets