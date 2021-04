Patricia GOMARD (FOURAUX)

Mon objectif professionnel :

Mettre mes compétences au service dune entreprise dynamique pour permettre l'accès à une insertion professionnelle réussie.



Mes compétences :

Méthodologie de projet

S'approprier des nouveaux contenus et de nouvelles techniques

S'adapter en permanence à des publics divers

Percevoir les besoins et réactions individuelles

Mettre en place des actions correctives

Les bases de l'ingénierie et de l'animation pédagogiques

Dispenser des savoirs

Réguler les phénomènes de groupe

Evaluer les acquisitions de connaissances

Accueillir le public et le renseigner selon sa demande

Définir le projet individuel avec la personne

Conseiller la personne dans ses démarches