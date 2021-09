Patricia PACE

Mon projet professionnel : Evoluer dans le domaine du Marketing et de la communication



Professionnelle de la qualité depuis 20 ans dans le secteur industriel, j'ai aussi réalisé pendant 3 ans des missions de marketing opérationnel et direct.

Aujourd'hui, je souhaite dorénavant évoluer dans le domaine du marketing et de la communication. C'est pourquoi, j'ai décidé d'intégrer l'IFOCOP pour y suivre un cursus de niveau I en "marketing stratégique et managemement commercial".





COMPETENCES :



=> MARKETING :



Gérer le marketing opérationnel et direct et la communication interne et externe comme par exemple :

- Gérer la communication des produits en créant les supports publicitaires

- Créer et mettre à jour les catalogues et les plaquettes

- Gérer la préparation et participer aux salons professionnels

- Mettre en place et assurer le suivi d'un logiciel de CRM







=> QUALITE :



- Réaliser le diagnostic de l'entreprise

- Sensibiliser et former le Personnel au management qualité et à certains outils qualité

- Elaborer le système documentaire avec la collaboration de l'ensemble du Personnel

- Animer les revues de Direction et des groupes de travail

- Réaliser des audits internes et chez les sous-traitants

- Traiter et réaliser le suivi des non-conformités internes et des réclamations Clients

- Mettre en place et réaliser le suivi des indicateurs





LANGUES :



- Anglais courant

- Notion d'Allemand



