Patrick DISS

Je suis passionné par la vente et le management. Travailler en milieu concurrentiel afin de trouver de réels éléments de différenciations est une motivation quotidienne.

Challenger dans l'âme, relever des défis, est un moteur indispensable dans mon mode de fonctionnement.

les relations humaines constituent l'autre élément essentiel de ma motivation, créer, développer et faire évoluer une équipe, font partie de mes missions quotidiennes.

Je suis animé par des valeurs telles que le respect, l'honnêteté, et la confiance.



Mes compétences :

Sport

Sponsoring sportif/Partenariats

Recrutement cadres

Coaching d'équipe

Gestion budgétaire

Développement commercial

Microsoft Office - management d'équipes commercial

Vente

Management