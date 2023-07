Coach Professionnel (certification RNCP - SICPNL) et Conseil en communication non verbale depuis plus de 20 ans auprès de cadres dirigeants, créatif au parcours atypique, passionné d'écriture, de Philosophie et de Psychologie, j'ai consacré toutes ces années riches d'expériences à l'élaboration d'un test comportemental, outil d'aide au développement personnel et à la conduite d'entretiens.



Découvrez gratuitement Portrait-Robot en effectuant le Test (Passation 3 à 5 mn maxi) :

Nouveau site bientôt disponible



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.



Et pour la partie écriture, n'hésitez pas à visiter mon mon blog :



http://www.patrick-roeckel.fr





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous souhaitez me faire part de vos commentaires, vos suggestions ou tout simplement échanger quelques idées quel qu'en soit le sujet... Afin de ne pas jouer les importuns, je vous invite à briser la glace et à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez m'écrire : p.roeckel@pr-ressources.com ou me contacter directement sur Viadeo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sites à Visiter :



http://www.init-marketing.fr

http://www.nouveauxhorizons.ch



Mes compétences :

Test

Coaching

Développement personnel

Formation

Écriture

Ressource humaine

Philosophie

Auteur