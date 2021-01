Paul ATLAN

Ma spécialité est la conduite de la transformation et du changement au sein des organisations. Je déploie des techniques de gestion des processus, d'amélioration continue de la performance, je pilote des programmes multi-sites et multi-culturels et je soutient les dirigeants dans la definition de leur stratégie.



J'ai le gout des solutions pragmatiques. Comme animateur d'équipe, j'excelle à la création d'une vision commune sur la base de points de vues divergents. Comme conseiller, j'éclaire les managers sur leur environnement pour construire avec eux des objectifs stratégiques ambitieux et réalistes. J'ai une approche directe des problèmes et une curiosité naturelle qui m'ont valu la confiance de nombreux dirigeants cherchant à réinventer leur organisation.



Suite à une carrière réussie en Europe, je suis parti dans le Golfe Arabique, où j'ai pratiqué le conseil pendant 8 ans dans l'industrie pétrolière et pour le compte du Gouvernement d'Abu Dhabi.



De retour en France, j'ai créé ma structure indépendante pour proposer mes services aux PME locales et régionales.



Je suis entièrement mobile et disponible pour tous vos projets de développement.



