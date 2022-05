Paul DROUET

DISPONIBLE POUR DES MISSIONS COURTES, DES FINS DE MISSIONS, DES POINTS INFORMATIONS CONSEILS.

MÊME DANS DES CONTEXTES DIFFICILES.



Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des salariés dans l'évolution de leurs carrières.

A Pôle Emploi je suis les personnes en Contrat de Sécurisation Professionnelle.



J'ai réintégré Pôle Emploi en juin 2011 après une longue expérience dans des cabinets de reclassement professionnel dans lesquels je réalise les plans de sauvegarde de l'emploi,

Garantis la mise en oeuvre des dispositions légales et conventionnelles

Organise les actions liées à la mise en oeuvre du PSE

Gère les reclassements internes

Assure le suivi et le reporting aux commissions avec les IRP





Mobile sur toute la France.



Mes compétences :

Aéronautique

Formation

Plan de sauvegarde de l'emploi

PSE

RECLASSEMENT

Ressources humaines

Bilan de carrière

Bilan de compétences

Orientation professionnelle