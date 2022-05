Paul DUMAS

RME, importateur, distributeur exclusif France, 1er en nombre de référence dans le monde

De nos jours, les distributeurs de vin au verre sont devenus incontournables dans les hôtels, bars, brasseries et restaurants, et ce pour une raison simple : perpétuer la

vente de vin. Notre nouvelle gamme se compose d'un module de deux becs permettant la mise en place de deux bouteilles, avec une température et un dosage contrôlés, tout en garantissant la conservation des vins pendant au minimum deux semaines. Les panneaux latéraux de protection et décoration peuvent être customisés à la demande pour se fondre au mieux dans tous les lieux. De plus, pour le plus grand confort de nos clients, ce système unique peut être accouplé à l'infini. Etudié pour être petit, pratique et fonctionnel, il s’adapte aussi bien aux espaces restreints que généreux. Cet équipement, accessible aux professionnels comme aux particuliers et quel que soit leur budget, répond parfaitement aux attentes de la clientèle actuelle.

Notre seconde gamme, surnommée gamme « pro », est réservée uniquement à l’usage professionnel, et se décline en plusieurs versions : De 4 à 20 becs, autonome ou à moteur déporté, avec une ou deux rangées de bouteilles, un fond opaque ou transparent, couleurs ou plaqué bois, et toujours une température et un réglage des doses pour vos blancs, rosés et vos rouges. Une infinité de possibilités mise à votre disposition pour un distributeur de vin au verre à votre image.

Nos commerciaux sont présents et disponibles pour vous guider vers le meilleur choix en fonction de votre projet.