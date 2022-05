Paul-Emile CADILHAC

Si je devais résumer mes appétences, mes compétences et mon expérience en un seul mot, je choisirais sans hésitation "innovation".

J'ai débuté ma carrière lors des balbutiements du déploiement des techniques informatiques au sein des entreprises. J'ai alors été immédiatement confronté aux besoins de conduite du changement qui nécessite pouvoir d'abstraction, créativité et pédagogie dans le but d'anticiper les (r)évolutions inéluctables induites par les nouvelles technologies.

Ainsi préparé, lorsque je découvre Internet en 1995, je perçois immédiatement l'émergence d'un bouleversement planétaire et général lié à cette nouvelle capacité à recueillir et échanger des données entre individus, programmes et machines. Elle explique à elle seule la plupart des mutations que le monde vit depuis maintenant plus de 20 ans. Comme l'imprimerie en son temps, une nouvelle révolution sociale, sociétale, culturelle, politique, commerciale et industrielle voit le jour avec un nouveau support de diffusion de la connaissance et de l'information.

J'accompagne les entreprises dans leur compréhension des phénomènes liés à la transformation digitale, à catalyser leurs réflexions en matière de bouleversement de leurs modèles économiques et organisationnels, à les assister dans la mise en oeuvre des projets qui en découlent.



Mes compétences :

E-business

E-commerce

Web-marketing

E-merchandising

Conseil

Communication

Internet

Management

Marketing

Publicité

Web