Pauline AUBIN

Diplômée d'un Bachelor Business du Groupe Sup de Co La Rochelle, je suis actuellement en stage au sein du cabinet de recrutement 3e Sens (spécialisé dans les métiers de la comptabilité, finance, RH) pour terminer mon année de Master 1.

Suivi d'un stage de césure sur le même poste, j'aurai acquis 11 mois d'expérience en tant que consultante en recrutement en mars 2018.



Je suis à l'écoute d'opportunités pour des stages à l'étranger, sur le continent africain de préférence, à partir d'avril 2018.



N'hésitez pas à me contacter par message :)



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur

Organisation du travail