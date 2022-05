Pauline AUTIN

Rigoureuse, dynamique et polyvalente, je sais m'adapter à toutes les situations et j'intègre les informations très rapidement. Maîtrisant parfaitement les outils bureautiques, je parle français, anglais et espagnol aisément. Je suis très à l'aise avec les tâches administratives et techniques.



Mes compétences :

Accueil en entreprise

Accueil physique et téléphonique

Administratif

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet