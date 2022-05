Pauline BAILLET

Aujourd’hui consacrée à des tâches organisationnelles, sur un poste de PMO, mon parcours s’est précédemment orienté vers l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Après avoir travaillé une année dans l’industrie, au sein du groupe Essilor, j’ai développé mes compétences fonctionnelles dans le domaine de l’assurance chez BNP PARIBAS Cardif pendant 3 ans.

Les structures projets au sein de métiers comme la Banque, la Finance ou l’Assurance constituent aujourd’hui le cadre dans lequel j’évolue, toujours appuyée sur de solides méthodologies projet.





COMPETENCES :



1) Gestion de projets - PMO

* Cadrage Étude préalable

* Animation de réunion

* Suivi des activités et des actions associées

* Remontée des alertes et incidents

* Coordination et suivi des consommés (MS Project)

* Divers : Pack Office (Word, Excel, Visio…)



2) Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMOA)

* Réalisation : recensement des besoins utilisateur, rédaction des spécifications fonctionnelles (Rational Rose)

* Recette : définition stratégie de recette et exécution (Quality Center, Business Objetcs)

* Conduite du changement : rédaction manuel utilisateur, conduite de formation, mémento



3) Humaines

* Autonome et organisée

* Sens de l’écoute et de la communication

* Capacité d'analyse, de synthèse et de reporting

* Langue : anglais



4) Techniques

* Langages : Java, Cobol, Ada, SQL, PL/SQL, VB

* Systèmes de gestion de bases de données : Oracle, Access

* Méthodes et modélisation : UML, Merise

* Logiciels : SAS, StatGraphics, TOAD, SQL Developer



