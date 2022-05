Pauline BARON

Ingénieur agronome spécialisée en marketing de l'agroalimentaire, je suis passionnée par le domaine de la "food" et ses tendances : que mange-t-on aujourd'hui et que mangera-t-on demain ? Dans quelles conditions ?



Actuellement en poste dans le domaine des opérations, je souhaite aujourd'hui entamer un nouveau chapitre dans ma vie professionnelle, en retournant vers la branche du marketing, si possible opérationnel, dans le domaine de l'agro-alimentaire ou de la restauration.



J'ai eu la chance de pouvoir travailler pour des structures reconnues dans le domaine de la restauration, qui m'ont permis de perfectionner ma connaissance du secteur et d'acquérir de nombreuses compétences, facilement transposables aux PGC : gestion de projet, développement produit, gestion budgétaire, aisance relationnelle, sens logistique...



Complètement addict à la nouveauté, à la création et à l'innovation, que ce soit en restauration ou en agroalimentaire, j'aime occuper mon temps libre à créer et essayer de nouvelles recettes de desserts. Je m'intéresse également aux nouvelles façons de consommer et de produire : bio, circuits courts, initiatives locales ...



N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre !

A bientôt !



Mes compétences :

Développement produit

Innovation

Marketing opérationnel

Marketing

Agroalimentaire

Gestion de projet

Chaîne graphique

Panels distibuteurs / consommateurs

Communication

Merchandising

Analyses de ventes

Veille tendances

Cuisine

Restauration

CHR