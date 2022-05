Pauline BARRÉ

Ingénieur issue d'un parcours Alimentation-Santé à l’Institut Polytechnique Lasalle Beauvais (60), je suis spécialisée en « Prévention Alimentation et Bénéfices Santé ».

Impliquée, rigoureuse et créative, j’aime le contact avec le public et le travail en équipe.



Mes compétences :

Alimentation santé

Communication

Prévention

Santé