Nolwenn MORIN

Passionnée par l'univers de l'alimentation, je me suis orientée vers une formation d'ingénieur en alimentation et santé. Afin de développer mes compétences en management et me familiariser avec des fonctions en finance, en marketing ou encore en Supply Chain avec lesquelles je serai amenée à collaborer durant mon parcours professionnel, j'ai intégré un mastère spécialisé Management International Agroalimentaire à l'Essec Business School.

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai tenté de diversifier les secteurs au sein du domaine agroalimentaire, les tailles d'entreprises et les missions afin de mieux appréhender mes environnements professionnels futurs.

Je suis une personne rigoureuse, sérieuse, habituée aux travaux en groupes. Aussi je recherche une expérience qui me permette de développer mes compétences managériales et de mettre en oeuvre mes connaissances du secteur alimentaire.



Mes compétences :

Animer une équipe

Capacité rédactionnelle

Capacité d'organisation et d'analyse

Travail en équipe

Création d'un SMQ

Capacité relationnelle

Organisation du travail

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Planification