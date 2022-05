Pauline CARTIER

Psychologue du travail, j'ai trois domaines de compétences :



- La gestion RH : recrutement, testing, prise de contact et communication avec les partenaires, entretiens de promotion ou de reclassement, rédaction de comptes-rendus, animation de réunions, ingénierie de formation.



- La prévention des risques psychosociaux : évaluation des risques, observation des situations de travail, création et utilisation d'outils, analyses statistiques, proposition et mise en place des préconisations.



- L'insertion professionnelle : définition d'un projet professionnel, travail sur les techniques de recherche d'emploi et sur les motivations, mise en place de formations, connaissance du marché du travail.



Mes compétences :

Formation

Insertion Professionnelle

Psychologue

Psychologue du travail

Recrutement

Risques psychosociaux

RPS