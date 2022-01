Pauline DIJOLS

Suite à 5 ans d'étude au sein d'une école de commerce portée sur l'international, je possède un Master II en Commerce international, spécialisation Marketing.



J’occupe depuis 1 an et demi le poste de chef de projets au sein d’une agence de conseil en marketing digital après 4 années orientées vers le e-commerce dans une entreprise leader de la distribution en ligne en France et différentes expériences de gestion de projets on et offline d'édition et de publicité au sein des départements Communication de sociétés positionnées sur les secteurs du tourisme, des loisirs, de la culture et du luxe.



Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences solides en matière de gestion de projet ainsi qu'une connaissance poussée des métiers de la communication et du marketing et d'en comprendre tous les enjeux.

Je pense aujourd'hui posséder toutes les qualités inhérentes au management de projet :

Sens de la responsabilité, l'autonomie, l'adaptabilité, le goût du challenge, la précision



La plupart de mes missions possédaient également une importante dimension internationale grâce à laquelle j’ai pu apprendre à travailler avec des interlocuteurs très variés, dans différentes langues et faire preuve d’une adaptabilité à toute épreuve pour appréhender les particularités culturelles de chacun.



Grâce à mes expériences universitaires à l’étranger ainsi qu’à mes précédents postes tournés vers l’international, je possède un niveau de langue opérationnel. Ma maîtrise de l'anglais me permet de l’utiliser de manière efficace dans le cadre professionnel. Concernant l’allemand, je suis capable d’échanger à l’oral et à l’écris avec des interlocuteurs locaux. Les cours d’espagnol que je suis depuis 3 ans me rendent capable d’y avoir recours dans le cadre de conversations courantes.



Mes compétences :

Art

COMMERCE

Communication

Communication - Marketing

Culture

International

Luxe

Marketing

Marketing International