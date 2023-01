Phil GEORGE

Intéressé par des projets stimulants, dans un rôle d'architecte / développeur avec la possibilité de gestion d'équipe ou de projet en utilisant des méthodes de développement de logiciels modernes et des normes telles que Scrum, SAFe, et d'autres méthodologies agiles.



J'ai précédemment travaillé en tant que ScrumMaster dans un scénario Scalable Agile Framework. Depuis janvier 2014, j'ai aidé des équipes dans leur transition vers des processus agiles tout en conservant mon rôle d'architecte / développeur.



Je suis un communicateur dynamique et un facilitateur accompli des méthodologies agiles. Je sais gérer la mise en place des modifications demandées à une équipe. Je suis toujours à la recherche de moyens pour améliorer une façon de travailler tant au niveau de l'équipe que de l'entreprise.



Ma langue maternelle est l'anglais. Je parle couramment le français.



Spécialités:

- Développement FullStack, SOA, REST, Microsoft .NET, C#, Web API 2, SignalR, Angular 5, Entity Framework, SQL Server

- Scrum, Scalable Agile Framework (SAFe), méthodologies Agile.

- Gestion d'équipe, gestion de projet



Mes compétences :

Scalable Agile (SAFe)

Certified Scrum Master

Microsoft SQL Server

Gestion de projet

Gestion d'equipe

Entity Framework

Microsoft .NET

C#

Angular

ASP.NET

Méthode agile