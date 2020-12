Philippe COUPEAU

Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, Georg Hegel.

Vous avez des convictions ? Faites-leur confiance. Soyez enthousiaste, imposez votre vision, votre rêve, René Monory.

Plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance, Arnold Palmer.

Acta non verba, des actes et non des paroles.

Ne poussez jamais le chat dans les recoins, Jacques Chirac.



Mes compétences :

Ingénierie des exigences

Business Analyst

Rigueur

Intelligence émotionnelle

Sens de l'organisation

Stratégie

Spécifications fonctionnelles