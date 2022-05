Philippe DE MEYER

Après 10 ans d'experience commerciale et managériale au Crédit Lyonnais, je me suis orienté vers des fonctions de développement commercial.



A ce jour, je dispose des compétences suivantes :



Management d’équipe et management de projets transversaux:

Hiérarchisation des priorités, répartition des tâches et des projets, suivi et contrôle des objectifs et des indicateurs de mesure, validation des décisions stratégiques



Marketing stratégique et marketing opérationnel :

Définition des axes stratégiques de développement et des plans d’actions associés. Etudes de marché, études d’opportunités, lancement /conception projets et offres, mise en marché, suivi et pilotage



Mes compétences :

Marketing