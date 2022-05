Philippe DE OLIVEIRA

Commerçant, exigent, dynamique, passionné, fédérateur et exemplaire, sont des mots qui me définissent.

Mon côté challenger me pousse systématiquement à relever toutes sortes de défis et suis toujours à la recherche de la perfection.

Mon investissement à fédérer mes équipes, les faire grandir, monter en compétences, en connaissances, de relever tous les défis et de surprendre, n'ont pas de limites.

J’aime être en charge d’un centre de profits, optimiser les performances commerciales, piloter les indicateurs et atteindre les objectifs en respectant la politique de l’enseigne, ainsi que le climat social.

Et bien entendu, je veille au bon accueil, prise en charge et satisfaction des clients.



Mes compétences :

