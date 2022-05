Philippe DELERUE

Actuellement Président de Arleo Consult - Aide à la réparation de Litiges par Expertise d'Ouvrages

après 14 ans chez Bouygues Telecom depuis 1999 comme responsable d'une Direction de Projets du Marketing Relationnel et Décisionnel Grand Public.

30 années d'expériences dans différents métiers du Groupe Bouygues avec en démarrage de carrière des responsabilités à l'export dans les métiers de la construction (prospection et négociations de grands projets à l'international - Moyen Orient)puis des responsabilités commerciales et de développement d'activités nouvelles dans une filale du Groupe (ETDE).

Depuis 10 ans les métiers des télécoms



Mes compétences :

Chine

Décisionnel

Développement

golf

Marketing

Marketing relationnel

Relationnel

Télécoms