Philippe DELESTRE

L’amélioration des performances de la Supply Chain est le fil conducteur de mon expérience professionnelle. D’abord comme consultant en organisation industrielle et logistique, puis comme manager opérationnel de chacun des maillons de la chaîne d’approvisionnement et enfin comme pilote global des flux, j’ai toujours recherché l’efficacité opérationnelle, l’amélioration du service et l’optimisation des stocks. Que ce soit dans des PME ou au sein de groupes internationaux, en manager d’équipes (jusqu’à 200 personnes) ou en directeur de projets, je travaille à faire que le «Supply Chain Management» soit un facteur clé de la réussite de l’entreprise.



Mes compétences :

APO

Lean

SAP

TMS

Logistique

PDP

SMED

VSM

PIC