Philippe DORSO

A la cave, mon équipe et moi-même mettons en avant une philosophie épicurienne. La cave spirituelle a pour principe de briguer la qualité plutôt que la quantité tout en se préoccupant du rapport qualité/prix. C’est un plaisir de faire connaître des vins raffinés, des alcools peu connus et délicieux. Je souhaite partager avec ma clientèle des discussions sur la vinification, la fermentation du raisin et les chais : le Vin. La cave spirituelle cherche à faire découvrir aux autres, à transmettre des valeurs et à échanger des idées. La convivialité est notre maître-mot.



Nous organisons à La cave spirituelle, des dégustations à thème : vins d’exception, vins d’été, champagnes millésimés, whiskies japonais, vins du monde…J’aime avoir un coup de cœur sur certains de nos produits comme les différents millésimes de l’Armagnac Laubade.



La gamme ‘épicerie fine’ nous permet également de contenter les clients qui souhaitent pouvoir faire des paniers garnis, organiser des apéritifs. Nous avons sélectionné des gourmandises sucrées et salées, pour tous les palais.



La cave spirituelle est un spécialiste des cadeaux d’entreprise. Nous sommes en mesure de répondre à vos attentes. Notre savoir-faire nous permet de vous accompagner dans votre sélection. Nous assurons la logistique : préparation du cadeau, emballage de protection adéquate, acheminement avec tracking et insertion dans chaque colis d’un mot personnalisé, si vous le souhaitez. Nous avons un endroit dédié à la logistique de nos envois produits, la Garance :Array Nous y organisons des évènements, des conférences et louons pour d’autres festivités. Nous y assurons également des formations.



Au delà, de tout ce que nous avons mis en place pour satisfaire notre clientèle sur place, en Midi Pyrénées, notre siteArray nous permet d’aller de l’avant et d’atteindre des gens au delà du sud-ouest, d’élargir nos horizons : les livraisons se font à l’international.



