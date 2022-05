Philippe DOURCY

Après quelques années dans la presse (reportage et management d'équipes de journalistes)



j'ai rejoint la communication d'entreprise avec Décathlon pour y développer la communication interne du Groupe puis l'ensemble de la communication corporate.



La communication d'entreprise vit une mutation rapide et spectaculaire sous l'effet des nouvelles technologies. L'émergence des medias et réseaux sociaux nous obligent à repenser la place de la communication dans son environnement. D'une logique d'image, nous passons à une logique d'engagement des entreprises. Il ne suffit plus d'avoir une communication "top down" pour exister mais de parvenir à entrer en conversation avec tous ses publics... pour organiser la e-gouvernance !



Mes centres d'intérêt : les relations extérieures, la RSE et l'activité des Fondations , les relations presse, la communication de crise et la communication interne



Mes compétences :

Communication externe et interne