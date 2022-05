Philippe DRIGNY

Responsable d'un département de développement logiciel au sein du groupe INFOR (+15000 collaborateurs monde) depuis 19 ans.



Mastère en Management des systèmes d'Information ESSEC Msi, mention Très Bien.



29 Années d'expérience dans l'édition de logiciels pour les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, les médias télévisuels et l'industrie.



Certifié Scrum Master et Scrum Product Owner.



Coordinateur Qualité et Auditeur Qualité pour les départements de développement.



Mes compétences :

Modélisation

Visual studio 2010

ITIL

Mind Mapping

C#

Norme ISO 9001

CSS 3

HTML 5

XML

Scrum

Scrum master

Business Intelligence

COBIT

Gestion de projet

Visual Paradagm

Audit qualité

UML 2.0

CMMI

Gestion des connaissances

Conduite du changement

Mindmanager

Gestion de la qualité

DevOps

Design Patterns