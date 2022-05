Bonjour,



Ingénieur de formation, je suis un DBA Oracle Applications/E-business Suite certifié niveau 2 depuis plus de 12 ans, et fort d'une très large expérience dans ce domaine, et je fus également responsable du pôle infogérance et infrastructure d’un grand groupe, et chef de projet sur diverses thématiques liées à la Production ou au Développement. Vous trouverez de plus amples détails sur ma carrière professionnelle dans la description de mes missions précédentes.



Après une courte pause, je cherche aujourd'hui à re-intégrer une carrière professionnelle dans un établissement où mes qualités et compétences prouveront être utiles et appréciées.



Cordialement,

Philippe Dubois.



Mes compétences :

Administration système

Administrateur Unix

Administrateur Oracle Ebusiness Suite

Chef de projet

Responsable infogérance

Dba oracle