Philippe DUCOLOMBIER

Informaticien indépendant en statut SARL (Phare-Net) depuis 15 ans, je recherche actuellement activement une mission.

La mission idéale pour moi serait une mission de chef de projet ou directeur de projets en maîtrise d'ouvrage, à plein temps, de préférence sur Lyon. Je suis d'ailleurs ouvert à un poste de salarié si le projet d'entreprise me convainc.

Capable d'intervenir aussi bien en maîtrise d'oeuvre qu'en maîtrise d'ouvrage, en étude ou en réalisation, je suis bien entendu également preneur d'une mission de chef de projet en maîtrise d'oeuvre et suis ouvert à toute proposition.



Mes qualités : Bon relationnel, bon niveau rédactionnel ; organisé, capacité d’écoute et surtout, forte capacité à m’approprier un nouveau domaine fonctionnel très rapidement.



Mes compétences techniques :



Très bonne maîtrise / Expertise :

Langages (Java/J2EE, PhP, C, ASP) ; Bases de données (SQL Server, Oracle, MySQL) ; logiciels de gestion de projet (MS Project, PMW, Open Workbench) ; Internet (JSP, Servlets, Javascript, HTML, CSS, XML) ; progiciel Clarity



Bonne connaissance

Systèmes (Unix, Linux, Windows), Outils d’aide à la recette (Test Director)

Différentes méthodologies de gestion de la qualité : ISO 9000, ITIL, CobIT, CMMi, Six Sigma, SpiCe, …



Connaissances sans maîtrise particulière

SQL Reporting Services, Visual Interdev, Visual Studio 2003, Rational Rose, VisualAge For Java, Eclipse, outil de Workflow STAFFWARE v8, Powerbuilder 6.5, VSS, ASP .Net, Access, VB, VBA.



Je maîtrise l'anglais, y compris dans un environnement professionnel, (pratique professionnelle jusqu’en 2000 et depuis novembre 2008).



