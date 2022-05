Valéry LAMBERT

ÉDITION / PRODUCTION / NOUVELLES TECHNOS

L'édition de contenus est multi-support et multi-technos !



=> Éditeur de livres grand public (10 ans)

=> Ingénieur en IA salarié SSII et responsable informatique (8 ans)

=> Assistant de productions audiovisuelles (longs et courts métrages) (4 ans)



Dirigeant fondateur de Potiok Films, société de prestations et de productions audiovisuelles.

proposant aussi un services de création graphique (jaquettes, affiches, chartes...) et de prestations informatiques plus spécifiquement liées à l'édition (gestion de données éditoriales, publication, mises en pages).



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Développeur

PHP

Développement informatique

Réalisation de films

Captation vidéo

Édition

Film institutionnel

Entreprenariat

Gestion de projet