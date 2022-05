Maitrise des process et techniques de gestion

Maitrise du traitement de la paie et de la facturation

Maitrise Excel + logiciels bureautiques et gestion

Management transversal

Contrôle des centres de profit autonomes



Mes compétences :

Excel avancé

Powerpoint

Peoplesoft

As 400

Word

STN

Studio 11

Outlook

Lotus notes

Horoquartz

BAPS

DirectSkills

CEGID BUSINESS LINE

PAIE

DROIT SOCIAL

AUDIT

FINANCE

KPI

REPORTING

GESTION