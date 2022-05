Philippe DUPEYRÉ

Formateur en Arts Graphiques depuis plus de 24 ans, je propose mes services de formateur pré-presse, d'infographiste print, de webdesigner sur Paris, Tours et Bordeaux ou en télétravail.



Mes interventions au sein des studios graphiques, des ateliers de photogravure, des groupes de presse, des éditeurs ainsi que les imprimeries m'ont appris à anticiper, créer, prendre des initiatives et mettre en application les contraintes des demandes des clients.



Je vous invite à découvrir mon profil. Je suis ouvert à toute proposition de poste CDI.



N'hésitez pas à me contacter. Bonne visite !"



Mes compétences :

Flash

Infographiste

Illustrator

Concepteur multimédia

Dreamweaver

Maquettiste

Graphiste

Webdesigner

Indesign