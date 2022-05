Bonjour et merci de votre visite

30 années d’expérience acquises au sein d’Agences de design packaging et graphique à tous les postes de la chaine graphique, de l'exécution à la fabrication, et toujours en équipe, m'ont permis d'avoir un oeil averti sur de nombreux sujets et de pouvoir anticiper, lors de la production, les éventuels problèmes pouvant survenir lors de l'impression.

Et maintenant?...

Une nouvelle équipe, ou de nouvelles équipes, chez l'annonceur, en agence ou bureau de fabrication, pour m'accueillir, pour partager avec enthousiasme et grand plaisir toute cette expérience!

Ou pour une collaboration ponctuelle free-lance avec vos créatifs ou en BaT.

Je suis ouvert à toute discussion, une rencontre est toujours bienvenue.



Philippe DUPUIS

06 50 95 10 14

pdupuis.pro@gmail.com



Mes compétences :

Anglais

Anglais lu

Espagnol

Italien