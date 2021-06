Depuis octobre 2009, joccupe la fonction d'associé gérant de CREANCIAL. Installée à Montpellier, cette société fait partie du Groupe CREANCIAL, spécialisé en recouvrement amiable et judiciaire, en enquêtes de solvabilité et en enquêtes civiles et commerciales.

www.creancial.com





Mes compétences :

Gestion du risque client

Banques

Affacturage

Enquêtes commerciales et civiles