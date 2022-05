Philippe EYBOULET

Apres 26 ans dans l'industrie des telecomunications et 18 mois dans dans l'aeronautique , j'ai acquis une expérience dans:



* la gestion de la qualité

* Démarche d'amélioration continue

* Mise en place et developpement de la l'assurance qualité

* Management de groupes de résolution de probleme (methodes 8D; 5M et QQ0QCPC)

* Traitement des reclamations clients

* Gestion de la sous traitance et des fournisseurs à l'international

* Conduction d’audits produits ou processus : ISO 9001 -EN9100

* Définition et mise en place des actions correctives

* Definition et suivi des indicateurs qualité (KPIs)

* Analyse statistique

* Definition du tableau de bord (performance et plan d'actions)

* Bilan carbone suivant methode ADEME



Mes compétences :

Amélioration Continue

Assurance

Assurance Qualité

Audit

Bilan Carbone

Qualité

Résolution de problèmes

Satisfaction client