Philippe FAVIER DU NOYER

Passionné par l'e-commerce et le web marketing, j'ai la chance de travailler au sein d'un groupe dont l'innovation est un des fondamentaux. Je collabore quotidiennement avec une équipe de 12 personnes, tous passionnés par les métiers du web marketing et du e-commerce.



Je suis en charge de développer une très belle marque, Déco.fr, avec un projet ambitieux : Devenir la 1ère marketplace éditoriale, modèle hybride entre un media pur, monétisé traditionnellement par la publicité, et un e-commerce, avec une position de tiers de confiance pour l'utilisateur et d'apporteur d'affaires pour les partenaires e-commerçants.



Déco.fr, media leader en audience sur la thématique de la maison, divertit et accompagne les consommateurs, de la proposition d’idées et de conseils, jusqu’ à l’achat de produit, pour bien vivre chez soi au quotidien.