Philippe FILLINGER

Leader polyvalent doté d’une vision stratégique à moyen et long terme, j’ai piloté l’amélioration de la rentabilité d’un centre de profit industriel, en agissant sur la globalité de la chaîne de valeur : de la conception jusqu’à la distribution de l’offre produit. Mon leitmotiv a été d’accroitre la compétitivité par la quête de l'excellence opérationnelle, en plaçant l'Homme au centre de l'organisation.

Mes années d'expérience managériale et de déploiement du « lean management », m'ont convaincu que le développement de l'autonomie et de l'intelligence collective des équipes sont les clés principales d'un progrès pérenne des organisations.

Si comme moi, ces thématiques vous passionnent, n'hésitez pas à rejoindre mon réseau afin de partager nos expériences et enrichir nos connaissances...



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Lean management

Lean Manufacturing

Quality management

Gestion affaires et planning

Accompagnement du changement

Stratégie d'entreprise

CERTIFICATION ISO 9001 / 14001

Optimisation des process

Supply chain

Maintenance