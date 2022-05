Philippe FRAGNIÈRE

Toujours passionné par la question amoureuse, j'étudie la psychologie de couple, l'érotisme et la sexualité depuis de nombreuses années. Mon expérience personnelle ainsi que les nombreux témoignages recueillis lors de mes accompagnements m'ont convaincu que les femmes et les hommes d'aujourd'hui cherchaient de nouveaux paradigmes pour vivre plus pleinement leurs expériences sentimentales.



C'est pour répondre à ces attentes que je mets à disposition mes compétences de coach et mon expertise sur ce sujet brûlant.



Mes compétences :

Conférencier

Coaching

Formation

Thérapie individuelle

Ecriture