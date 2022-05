Philippe FRANCHET

Expert de la relation client, le groupe BlueLink propose aux entreprises une offre multilingue, renforcée par un modèle unique de sites interconnectés à travers le monde. Robuste et flexible à la fois, cette structure permet d’accompagner les marques dans leur projet d’externalisation de leur relation client et d’optimiser la satisfaction de leur client.



Notre société, véritable Value Sourcer, se développe en conseillant des entreprises dans la mise en place de solutions de Relation Client et propose des partenariats sur mesure avec une expertise des secteurs Aérien, Tourisme, Loisirs, Luxe, Banque et Assurances, Santé..



Notre vision :



En facilitant l’accès à l’information (Internet), en favorisant l’autonomie (self-care) et en renforçant le pouvoir des consommateurs (réseaux sociaux, cocréation), le digital a profondément bouleversé la relation entre les marques et leurs clients. Dans un monde empreint de relations virtuelles, les entreprises doivent maintenir un lien avec leur client en intégrant les nouveaux codes relationnels. Chez BlueLink, nous avons la conviction que l’échange humain y contribue. Il est essentiel pour réassurer, prendre soin et porter attention.



Notre mission

BlueLink accompagne les entreprises dans la conception, la mise en place, la conduite et le développement de leur relation client, avec l’objectif d’en faire un facteur clé de succès dans l’atteinte de leurs enjeux stratégiques.



Ambassadeurs des marques qu’ils représentent, nos conseillers ont la volonté de prendre soin de chaque client afin de lui faire vivre une expérience personnalisée tout au long de son parcours .



Excellence opérationnelle et relationnelle sont nos maîtres mots.



Vous recherchez un partenaire expert en Relation Client Multilingue capable d’accompagner votre marque à l’international… rencontrons nous !



