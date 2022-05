• Direction d'Usine / Gestion de centre de profit

• 18 ans de management opérationnel (jusqu’à 220 personnes)

• Définition et coordination de projets d’amélioration

• Motivation, implication et accompagnement des acteurs



Mes compétences :

Packaging

Leadership and team management

P&L management

Mineral processing

Amélioration continue "lean manufacturnig "

Gestion de projets

Usinage

Management