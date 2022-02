Philippe GILLET

Après un début de carrière dans le consulting fonctionnel (ERP) et le développement applicatif (conception et réalisation), j'ai évolué dans le métier des infrastructures et de l'infogérance. En m'appuyant sur deux de mes savoir faire : piloter des projets et les équipes qui les construisent. Et depuis plus d'un an, j'essaye modestement de faire ma part en accompagnant des organisations qui travaillent à la transition écologique et sociale.



Mes compétences :

Avant vente

Conseil

Encadrement

ERP

Gestion de projets

Infogérance

Infrastructures

Organisation

Recrutement

Vente