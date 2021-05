Philippe HOLLEBEKE

Bonjour et bienvenu sur mon profil !



Vous y trouverez de nombreuses informations sur mon expertise reconnue, pour vous accompagner dans l’amélioration de votre performance.



Depuis 20 ans, j’ai développé un savoir-faire dans le domaine de l’aide à la décision et notamment via l’exploitation à un très haut niveau de la Modélisation & Simulation dynamique.



Je contribue aussi à la réduction des coûts, à l’amélioration continue (6 Sigma, SMED, Kaizen, Lean, …) ainsi qu’à l’optimisation des organisations et des processus.



Statisticien de formation, je maîtrise par ailleurs les probabilités décisionnelles ainsi que les techniques liées aux plans d’expériences.



Mes principaux domaines de compétence sont centrés sur le Management (d’équipes pluridisciplinaires), l’expertise technique (projets, études et analyses), la Supply Chain – Gestion des flux & Logistique et pour conclure sur le Projet d’Entreprise (comprendre l’environnement, les jeux d’acteurs, les mutations en cours, expliquer, convaincre vaincre les réticences et persévérer).



Bonne lecture !