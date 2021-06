Philippe KELLER

Chargé de relation entreprise, commercialisation et insertion professionnelle



Test de vente cabinet Mybeautiful job

Votre classement sur les mille derniers testés : 121/1000

Votre score est de 67 (sur un score maximal de 100).

La moyenne générale des résultats à ce test est de 56

Vos Performances

Écoute ++, Perspicacité ++, Méthode +++, Conclusion +++, Aplomb +++

Votre profil dominant : STRATÈGE !

Vous, vous avez de la bouteille en vente, non ? Il nous semble que vous êtes assez mature commercialement parlant. Vous connaissez les pièges de la vente dans lesquels tombent trop de jeunes vendeurs, vous semblez être assez méthodique et structuré. Vous savez vous organiser, planifier vos actions et gérer vos priorités. Il vous faut réfléchir avant d'agir, de préparer vos entretiens, de bâtir des scénarios. Votre potentiel commercial pourrait se révéler sur de la vente complexe et/ou sur une approche grands comptes.















Passionné de photographie et de communication visuelle.

Très grande curiosité artistique et culturelle.



Mes compétences :

Gestion d'équipes

Traçabilité

Merchandising et points de vente

Prospection

Développement commercial

Négociation commerciale

Gestion de magasin

Manager

Merchandising

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Vente